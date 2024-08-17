Почему нельзя пить кофе сразу после пробуждения?

Многим сложно представить начало дня без чашечки этого напитка, а кто-то не останавливается на этом и продолжает пить кофе в течение дня. В обоих случаях кофе может принести вред организму, если не знать, как правильно его пить.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, употреблять кофе сразу после пробуждения не рекомендуется, поскольку это может вызывать скачок уровня гормона кортизола.

Обычно он возрастает постепенно в течение часа после пробуждения, поэтому чашка кофе, выпитая в это время, не принесет такого стресса организму. Также считается, что оптимальным временем для кофе является период между восемью утра и двумя дня.

Чтобы в полной мере получить пользу и удовольствие от кофе, эксперты советуют пить не более 3 чашек в день. Превышение этой нормы может негативно повлиять на когнитивные способности в будущем.

Если вы пьете кофе с молоком, вместо коровьего рекомендуется использовать растительное, считает эксперт Шина Бернелл.

Кроме того, чтобы кофе не оказывал негативного эффекта, необходимо понимать, как работает ваш организм. Например, люди с медленным метаболизмом могут испытывать тревожность после того, как выпьют определенное количество этого напитка, в то время как организм, который усваивает кофе быстрее, переносит его более спокойно.

Существует множество способов сварить вкусный кофе. На Gastronom.ru представлено большое количество рецептов этого напитка.

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