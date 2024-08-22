Названы ускоряющие старение продукты

Некоторые продукты ускоряют процессы старения в организме. Об этом рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Как передает Day.Az, ее слова приводит "Газета.Ru".

Специалист уточнила, что речь идет о сладкой, жирной, жареной и соленой еде. Наибольшую опасность, указывает Михалева, представляет переработанное мясо: колбасы, пельмени, сосиски и иные полуфабрикаты - все, что произведено промышленным способом. "Сюда также относятся фастфуд, джанкфуд (снеки, перекусы), сладкие напитки и сладкое в целом, промышленная выпечка. Все это запускает процессы старения в нашем организм", - добавила диетолог.

Еще она рассказала о вреде трансжиров. Они содержатся в фастфуде: курице и картофеле, которые жарят на фритюре, а также в промышленной выпечке. "Старайтесь питаться более натуральными продуктами, которые вы готовите сами. Лучше всего есть пищу в свежем виде, если она не требует обработки", - посоветовала Михалева.

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