Назван самый дорогой рис в мире

Вьетнамские экспортеры риса запросили самые высокие цены на свой товар. Об этом говорится в сообщении Вьетнамского информационного агентства (TTXVN), которое ссылается на Вьетнамскую продовольственную ассоциацию, передает Day.Az.

Так, тонна нешлифованного риса (с 5-процентным дроблением) сейчас продается по 575 долларов. Таиландский аналог стоит на 14 долларов дешевле, а пакистанский - на 34 доллара. Вьетнамский дробленый рис (с 25-процентным дроблением) подорожал до 539 долларов за тонну. Поставщики из Таиланда и Пакистана просят на 27 и 22 доллара меньше. Таким образом вьетнамский оказывается самым дорогим на рынке.

Есть версия, что одной из причин дефицита риса, а значит, и его подорожания, стали глобальные климатические проблемы. Например, засухи, которые оборачиваются задержками в сборе урожая.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!