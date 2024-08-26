Простой рецепт томатного сока в мультиварке

Мультиварка является настолько универсальной кухонной техникой, что в ней можно приготовить даже томатный сок на зиму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, это, один из самых простых способов сделать такую заготовку.

Специалисты предлагают обогатить напиток разными овощными вкусами. С соком томатов отлично сочетаются морковь и болгарский перец.

Так, для приготовления понадобятся помидоры, соль, лавровый лист и перец горошком. Томаты нарежьте в произвольной форме, уложите их в чашу мультиварки и оставьте на 20 минут в режиме "тушение".

После этого помидоры нужно превратить в пюре. С этой задачей отлично справится погружной блендер. Затем процедите томаты через мелкое сито и верните в чашу мультиварки.

Если хотите добавить в сок какие-либо еще овощи, например, болгарский перец, то просто измельчите его и отправьте в мультиварку вместе со специями. Готовьте блюдо еще 20 минут в том же режиме.

Пока напиток горячий, разлейте его по чистым банкам.

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