Врачи назвали самый полезный для школьников завтрак

Многие родители сталкиваются с проблемой - как накормить ребенка перед школой. Одни дети отказываются есть по утрам, другие предпочитают нездоровую пищу. Тогда как правильный завтрак - это залог хорошего настроения, внимательности на уроках и отличных оценок. О том, каким должен быть завтрак школьника, "Газете.Ru" рассказала врач-эндокринолог "СМ-Клиника" Екатерина Казачкова, передает Day.Az.

"Существует целый ряд продуктов, которые способствуют улучшению памяти, концентрации внимания и повышению умственной активности. И самое интересное - многие из них наверняка уже есть в вашем холодильнике. Вы удивитесь, но даже обычные продукты, которые мы привыкли видеть каждый день, могут стать настоящими суперфудами для вашего школьника. Главное - знать, как их правильно сочетать и подавать", - отметила врач.

По ее словам, врачи-диетологи рекомендуют включать в утренний рацион школьника следующие продукты: яйца - источник белка и холина, важных для работы мозга; каша - медленные углеводы, обеспечивающие долгую сытость; творог - кладезь кальция и белка для роста и развития; орехи и сухофрукты - природные энергетики и источники полезных жиров; свежие фрукты и ягоды - витамины и антиоксиданты для иммунитета.

"Комбинируя эти продукты, можно создать настоящие кулинарные шедевры, которые не только полезны, но и невероятно вкусны. Например, творожную запеканку с ягодами. Или ролл с курицей и сыром, или фруктовый салат с орехами. Важно помнить, что разнообразие - ключ к полноценному питанию. Чередуйте блюда, экспериментируйте с сочетаниями, и вы увидите, как меняется настроение и успеваемость вашего школьника", - добавила специалист.

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