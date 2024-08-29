Раскрыта опасная для здоровья ошибка при выборе еды на завтрак

Биохимик Джесси Инхауспе назвала выбор сладкой еды на завтрак опасной для здоровья ошибкой. Распространенную оплошность она раскрыла изданию HuffPost, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт посоветовала отказаться от сладкого на завтрак в пользу соленой пищи, поскольку это поможет избежать резких скачков сахара в крови, влияющих на настроение и уровень энергии. По ее словам, вместо выпечки, печенья и сладостей в первый прием пищи лучше употреблять богатую белком пищу. "Белок поддерживает уровень глюкозы в крови на высоком уровне, а именно его часто не хватает в традиционном завтраке, состоящем из апельсинового сока, хлопьев или мюсли", - объяснила биохимик.

Инхауспе подчеркнула, что тяга к богатой сахаром и углеводами утром пище может привести к еще большим колебаниям сахара в течение дня и, как следствие, ухудшению самочувствия. Она добавила, что человек даже не поймет, что причиной отсутствия энергии днем стали овсяные хлопья с медом, съеденные утром.

Биохимик посоветовала употреблять на завтрак хумус, авокадо, тунца с лимоном, омлет из яиц с сыром фета и помидорами. Остатки ужина, по ее словам, тоже отлично подойдут для утреннего приема пищи.

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