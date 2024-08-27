Мясников развеял распространенный миф о кофе

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" влияние кофе на развитие язвы желудка. Выпуск, в котором доктор развеял распространенный миф о напитке, доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мясников заявил, что некоторые продукты и напитки могут быть причиной изжоги и отрыжки, но при этом не оказывать никакого влияния на здоровье желудка. "Кофе можно пить? Можно. Никак не влияет на язву. Но он может вызвать изжогу, отрыжку? Да", - отметил специалист.

Доктор добавил, что употребление острого красного перца, напротив, снижает риск развития язвы, несмотря на его раздражающие слизистую свойства. "Люди, которые могут взять стручок, съесть и проглотить, страдают язвой желудка меньше", - отметил врач.

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