Вкусные продукты для улучшения памяти

Существует гораздо более приятный способ улучшить память, чем, например, заучивание стихов. Он позволяет также получить гастрономическое удовольствие, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Семечки и орехи

Основное преимущество этих продуктов заключается в содержании витамина Е. Он препятствует повреждению клеток мозга свободными радикалами. Особенно стоит выделить семена льна, которые богаты альфа-линолевой кислотой. Она играет важную роль в формировании докозагексаеновой кислоты - одного из компонентов мозга. Кроме того, альфа-линолевая кислота отвечает за функционирование участка коры головного мозга, который контролирует обработку сенсорной информации.

Какао

Немного шоколада с высоким содержанием какао не только позволяет получить удовольствие, но и оказывает позитивное влияние на мозг и память. Это происходит благодаря особым антиоксидантам - флавоноидам, которые содержатся в какао-бобах. Стоит отметить, что пользу организму принесет только шоколад, в составе которого не менее 75% какао.

Зеленый чай

Благодаря тому, что в зеленом чае содержатся катехины, обладающие антибактериальными свойствами, этот напиток защищает мозг от свободных радикалов. Это способствует замедлению старения организма и уменьшает риски "умственных" болезней. Кроме того, в зеленом чае достаточно высокая концентрация кофеина, который также способствует улучшению памяти.

Шпинат

Этот вид зелени тоже положительно влияет на сохранение когнитивных функций. Все потому, что в нем содержится лютеин, бета-картин, фолиевая кислота и витамины.

Яйца

Вещество холин, которое содержится в яйцах, лежит в основе получения нейротрансмиттера ацетилхолина. Это вещество улучшает способность нервных клеток отправлять и получать нервные импульсы, что положительно влияет и на память. Кроме того, яйца богаты витаминами группы В, которые замедляют старение.

Кокос

Благодаря тому, что кокосы содержат большое количество жирных кислот, они способствуют сохранению функций мозга. Особенно полезны такие из кислот, как каприловая и лауриновая.

Авокадо

Как и орехи, авокадо богато витамином Е. Помимо этого, в данном фрукте много витамина К и фтолатов. Они защищают сосуды мозга и препятствуют образованию тромбов, улучшая когнитивные функции. Также регулярное употребление авокадо в пищу может снизить риск инсульта.

Черника

Чернику знают как помощника в сохранении зрения, однако это не единственное полезное свойство данной ягоды. Содержащиеся в ней полифенолы, витамины С и К, а также галловая кислота стимулируют работу мозга и памяти, а также защищают его клетки от стресса. Похожим действием обладают ежевика, вишня и черешня.

Яблоки

Как пишет Marie Claire, для памяти яблоки полезны тем, что содержат кверцетин - это антиоксидантный флавоноид. Он улучшает память и мозговую деятельность.

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