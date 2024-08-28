Психологи рассказали, почему не стоит пить кофе перед походом в магазин

Психологи из Англии рассказали, почему не стоит пить кофе перед походом в магазин, пишет Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Члены британского психологического общества выпустили заявление, в котором объяснили, почему не рекомендуют людям пить кофе перед тем, как пойти в магазин за покупками. По словам экспертов, они провели исследование и выяснили, что эта привычка может привести к необдуманным и импульсивным тратам.

"Люди, выпившие всего один эспрессо перед походом в магазин, потратили на целых 50% больше денег", - говорится в заявлении.

Любители кофеина также чаще выбирали "гедонистические товары" - продукты, связанные с удовольствием, - например, масляный попкорн и шоколад. Такое поведение объяснялось повышенным "энергетическим возбуждением".

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