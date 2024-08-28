Названа неочевидная польза арбуза

У этой увесистой ягоды семейства тыквенных сладкий вкус и жизнерадостный внешний вид. Но арбуз ещё и целебен - вплоть до корок и семечек, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Эксперт - врач-фитотерапевт, доктор медицинских наук Елена Корсун.

Своё название арбуз получил от слова "харбюза", что в иранских языках означает "огромный огурец". Кстати, оба плода на 80% состоят из воды.

Промоет без труда

Арбуз едят как в свежем, так и в солёном виде, из него делают сок, варят джемы, мёд, патоку, готовят смузи, салаты, вино. Помимо легкоусвояемого сахара (5,5-13%) арбуз богат аминокислотами, макро- и микроэлементами, витаминами. В спелых семенах - до 25% жирного масла, аналогичного миндальному.

Арбуз оказывает сильное мочегонное действие, но не раздражает почки и мочевыводящие пути. Ощелачивание мочи препятствует образованию и способствует выведению камней и песка (если съесть 2-2,5 кг арбуза в течение суток).

Эта ягода благотворно влияет на кроветворение, полезна при анемиях различного происхождения, в том числе при последствиях лучевой терапии.

Арбуз показан при заболеваниях печени, интоксикациях, при вялом пищеварении, запорах, гнилостных процессах в кишечнике. Он ускоряет выведение холестерина и нормализует липидный состав крови, а потому хорош при атеросклерозе, ожирении. Полезен арбуз при подагре и артритах. Эта самая крупная ягода охлаждает организм, увеличивает количество лимфы, показана при болезнях кожи.

Однако употребление арбуза желательно ограничить больным сахарным диабетом и людям, склонным к отёкам. И помните: ягоды весом более 15 кг должны вызывать сомнения в их экологической чистоте. "Здоровый" арбуз редко весит более 10 кг.

Полезен до корок

Свежая и сушёная корка арбуза - сильное диуретическое и желчегонное средство. Порошок из сушёной корки используют при острых и хронических гепатитах, холестазе, желчнокаменной болезни, дискинезии желчевыводящих путей, острых и хронических холециститах.

Растёртые с молоком семена арбуза применяют как кровеостанавливающее средство при маточных кровотечениях. А измельчённые и смешанные с водой семечки (1:10) отлично справляются с гельминтами.

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