Врачи развеяли главные мифы о чернике

Терапевт Оксана Хамицева и врач-диетолог, эндокринолог Мария Дубская развеяли популярные мифы о чернике, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Существует распространенное мнение, что черника благотворно влияет на зрение. Как объяснила терапевт, в ягоде действительно содержатся вещества, которые питают сетчатку глаза и улучшают микроциркуляцию в глазу. Но чтобы заметить такой эффект, нужно съесть не менее трех килограммов черники в день.

Также есть мнение, что черника способствует омоложению. Как рассказала Мария Дубская, в чернике есть танины и антиоксиданты, которые захватывают свободные радикалы и предотвращают тем самым старение человека. Но нельзя съесть ведро черники, чтобы стать молодым. Есть норма, которая равна 100 граммам.

Врачи добавили, что черника благотворно влияет на работу мозга.

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