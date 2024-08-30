Диетолог развенчала популярные мифы о вреде картофеля

В картофеле содержится множество полезных витаминов и микроэлементов, в том числе магний и ниацин, которые положительно влияют на работу нервной системы. Наиболее распространенные мифы о вреде этого овоща развенчала диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог Нурия Дианова, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

- Картофель - крахмалистый овощ, который имеет среднее количество белка 2 грамма на 100 граммов продукта. И среднее количество углеводов порядка 16-17 граммов. Также в картофеле хорошее содержание магния, железа, витамина B1 и ниацина, который оказывает сильное влияние на нервную систему, - объяснила врач.

Медик отметила, что пищевая ценность картофеля в среднем составляет от 77 килокалорий на массу продукта. Кроме того, в нем содержится много калия, который крайне полезен для работы сердца, но скорее вреден при болезнях почек. Помимо того, в этом овоще в достатке есть витамин B1, который часто бывает в дефиците у современного человека. Картофель также очень выгоден для людей, которые страдают от диабета.

- Картофель - второй хлеб. В каких-то моментах картофель даже лучше хлеба, правда. Если в хлебе углеводов 40-60 граммов на 100 граммов продукта, то в картошке всего лишь 16-17 граммов, - передает слова Диановой "Радио 1".

Овощи являются неотъемлемой частью сбалансированного рациона, потому что содержат большое количество полезных витаминов и минералов.

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