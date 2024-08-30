Как аптечные сладости влияют на метаболизм?

Диетолог, эндокринолог, нутрициолог и терапевт медицинского центра "Медгород" Наталья Лазуренко предупредила, что сладости из аптеки, такие как гематоген или "аскорбинки", могут негативно влиять на обмен веществ из-за высокого содержания сахара, передает Day.Az со ссылкой на "Вечернюю Москву".

В них может не хватать необходимого количества витамина С или железа, а также питательных веществ. В состав входит много сахара (обычного или фруктозы), который может привести к проблемам с метаболизмом.

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