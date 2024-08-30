Эндокринолог рассказала, стоит ли исключать из рациона хлеб

Диетолог Елена Щетинина рассказала, что хлеб - не табу, даже для диабетиков и худеющих. Главное - умеренность и правильный выбор, передает Day.Az со ссылкой на "Вечернюю Москву".

- По кусочку хлеба можно есть в каждый прием пищи, если человек хочет съесть его. Величина этого кусочка - 20-25 грамм. В белом хлебе находится 12 граммов углеводов. В черном хлебе те же самые 12 граммов углеводов, только ржаная мука. Она тоже высокосортная, повышает сахар крови, - рассказала эксперт.

Также эксперт уточнила, что хлеб с семечками, орехами, фруктами не рекомендуется для худеющих. Хлебцы не всегда меньше калорийны, чем обычный хлеб, нужно проверять количество углеводов в составе.

- Кажется, что вы съедаете меньше. А на самом деле этот маленький хлебец может равняться пушистому, воздушному, вкусному хлебу, стоит просто посмотреть, сколько в нем содержится углеводов, - добавила она в комментарии NewsInfo.Ru.

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