Диетолог назвала способ выбрать полезный белый хлеб

Самым полезным считается хлеб из цельнозерновой муки, но это не значит, что белый хлеб нужно полностью исключить из рациона, считает диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина. Способ выбрать продукт диетолог назвала изданию "Доктор Питер", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мухина объяснила, что белую муку критикуют за то, что в процессе ее производства зерно полностью очищают от оболочки, из-за этого оно теряет клетчатку и практически все полезные свойства. Однако, по ее словам, этот недостаток можно компенсировать, если выбирать белый хлеб с добавлением киноа, амаранта, семян чиа, льна, подсолнечника или кунжута.

Также специалистка отметила, что существует белая мука, в которой частично сохраняется зерновая оболочка. Выпечку из такой муки Мухина назвала хорошей альтернативой серому и черному хлебу.

Кроме того, диетолог посоветовала всегда обращать внимание на состав хлеба: чем меньше в нем ингредиентов, тем лучше. Эксперт пояснила, что в продукте с длинным списком ингредиентов, скорее всего, будут присутствовать консерванты, усилители вкуса и другие искусственные добавки.

В заключение Мухина призвала выбирать выпечку с минимальным количеством добавленного сахара. По ее словам, это поможет снизить число потребляемых калорий и избежать резких скачков глюкозы.

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