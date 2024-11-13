Самые опасные виды сыров для пожилых

Слишком соленые и жирные сыры являются самыми вредными для здоровья пожилых. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, передает Day.Az.

По ее словам, в целом сыр - хороший источник кальция и белка: первый элемент необходим для здоровья костей, а второй служит строительным материалом в организме. Но далеко не каждый вид подойдет людям в возрасте, предупредила эксперт.

Кроме того, у многих пожилых повышен уровень холестерина. Чтобы не усугублять проблему, им не стоит есть сыры с содержанием жира 40-50 процентов - лучше выбирать легкие 20-процентные виды, посоветовала диетолог. "Самые неполезные для пожилых сыры - это соленые. Например, брынза, фета. Они могут задерживать жидкость, способствовать возникновению отеков, ухудшать прогноз при мочекаменной болезни", - сказала Марият Мухина.

Отдельно она порекомендовала пожилым женщинам включить в рацион соевый сыр тофу.

"У него низкая жирность и огромное количество белка. Кроме того, он содержит фитоэстрогены, которые предотвращают остеопороз у пожилых женщин", - отметила Мухина.

Специалист порекомендовала есть минимум 100 граммов любого разрешенного сыра в неделю, то есть примерно по одному 15-граммовому кусочку в день. Максимальное количество - 200 граммов в неделю, или два куска в сутки. Кроме того, утром можно добавлять сыр к основному блюду, например каше или глазунье, указала эксперт.

