Чем «геркулес» отличается от овсянки?

Некоторые считают, что овсянка и "геркулес" это одно и то же. На самом деле, и то, и другое - это виды каши из овса, но у них есть существенные различия, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Что такое овсянка?

Овсянка или овсяная крупа - это цельные недробленые зерна овса, которые практически не подвергались термической обработке. В такой крупе сохраняется максимум полезных свойств злака. Вся польза овсянки заключается в оболочках зерен, в которых есть такие ценные части, как эндосперм, зародыши и отруби.

Овсяная каша готовится из цельных или не полностью очищенных зерен овса. Она медленно усваивается, дает долгое ощущение сытости, является источником железа, магния, фосфора, кальция, цинка, витаминов A, E, K и группы B, а также большим количеством активных компонентов.

Из-за того, что овсяная каша варится из цельных зерен овса, процесс приготовления небыстрый и занимает примерно 50-60 минут.

Что такое "геркулес"?

В России "геркулесом" называются овсяные хлопья, которые варятся быстрее овсяной крупы. Они получаются благодаря очистке зерна, отделения его от зародышей, пропаривания и сплющивания.

Существует несколько видов овсяных хлопьев. Они отличаются степенью обработки зерна, что влияет на время приготовления каши - оно варьируется от 2 до 20 минут. Есть хлопья, которые достаточно только залить кипятком.

Но, как предупреждают в Роспотребнадзоре: чем короче время приготовления каши, тем сильнее было обработано исходное зерно и тем меньше полезных веществ в нем осталось. "Геркулес", который нужно варить 2-3 минуты или просто залить кипятком, уже был подвергнут при производстве сильной обработке, в результате чего потерял большую часть витаминов, минералов и клетчатки. Такие овсяные хлопья экономят время при приготовлении, но они лишь притупляют чувство голода на короткое время за счет быстрых углеводов и при этом не дают организму нужных питательных веществ.

В ведомстве рекомендуют выбирать овсяные хлопья, которые варятся 15-20 минут, или овсяную крупу, которая не очищена от оболочек зерна.