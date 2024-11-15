Нутрициолог объяснила, как выбрать гранат

Главный плод осени - яркий гранат. Нутрициолог Анастасия Костомаха поделилась советами по его выбору.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, на прилавках уже красуются гранаты. Внешне они выглядят одинаково привлекательно, но для того, чтобы найти самый сочный и вкусный плод, нужно учитывать ряд нюансов.

Нутрициолог в беседе с "Спорт-Экспресс" подсказала, что оценка внешнего вида - первый и важнейший шаг. Цвет гранатовой кожуры должен быть сероватым, матовым. Розовые и блестящие гранаты, конечно, кажутся более симпатичными. Однако на вкус они слишком кислые. Да и зерна в них бледные - ожидаемой сочности не будет.

Еще одна подсказка находится на макушке плода. "Хвостик" сухой и с загнутыми лепестками или вовсе без них? В таком случае гранат брать можно.

Кстати, не забудьте оценить "корону" в верхней части граната. Лучше, если она будет в форме четкого пятигранника, а не сферы. Это говорит о том, что кожица граната отдала лишнюю влагу. Под ней точно скрываются сладкие зерна.

Спелый гранат станет отличным перекусом, основой для коктейлей и, конечно, ингредиентом традиционных салатов.