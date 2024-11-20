Чем грозит отказ от завтрака?

Классическая диетология, включая рекомендации Всемирной организации здравоохранения и российской школы, советует трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) с возможными перекусами за 2-3 часа до сна. При этом завтрак является очень важным приемом пищи, отказ от него может грозить серьезными проблемами со здоровьем, предупредила в разговоре с "Газетой.Ru" врач-эндокринолог, к.м.н., диетолог "СМ-Клиника" Оксана Михалева, передает Day.Az.

Она отметила, что люди, которые пропускают завтрак, уходя на работу или в школу, часто питаются недостаточно хорошо и к вечеру у них очень сильно повышается аппетит. Из-за этого, как правило, они переедают, потому что в течение дня не добирали по калориям или по каким-то полезным нутриентам.

"В течение дня они могут есть какую-то пищу, перекусывать, даже есть фастфуд, но при этом все равно остаются голодными, потому что не ели сытную, здоровую еду. И несколько приемов пищи вечером и перед сном могут привести к проблемам с весом, ожирению и диабету второго типа", - предупредила специалист.

Поэтому, по ее словам, склонным к вечерним перееданиям людям желательно соблюдать режим питания, то есть это завтрак, обед и ужин. Существуют также рекомендации по двухразовому питанию, когда человек ест только два раза в день, компенсируя потребность в калориях и нутриентах. Такой вариант, включая поздний завтрак и ранний ужин, может подойти тем, кто не испытывает приступов голода и не склонен к перееданию.

"Это можно сравнить с вариантом интервального питания или "методом пищевых окон". Человек питается в течение 8-12 часов, при этом он может в это время уложить 2 или 3 приема пищи. Если он пропускает завтрак, но первый полноценный прием пищи у него происходит в 11-12 часов, который содержит достаточное количество полезных веществ, а следующий прием пищи у него будет в 18 часов вечера и еще перекус, то этого может быть вполне достаточно. Но только в том случае, если он не срывается на переедание и не испытывает чувство голода в те времена, когда у него перерыв в питании. Если же человек намеренно придерживается интервального питания, но при этом срывается на переедание, то это не его вариант питания", - добавила врач.

Еще одна причина, по которой человек может пропускать завтрак заключается в том, что если прием пищи происходит в вечернее время в довольно большом количестве, то в течение ночи он просто не успевает проголодаться и, соответственно, утром у него нет потребности в завтраке. Однако, как предупредила диетолог, это может создать замкнутый круг вечернего переедания и утреннего отсутствия аппетита.

"Поэтому, конечно, завтрак пропускать не нужно. Но можно, если вы здоровы и вам комфортно принимать поздний завтрак или вообще пропускать завтрак. Например, если вы приезжаете на работу и принимаете первый полноценный прием пищи, который не приводит вас к срывам на переедание, дефициту энергии и к развитию дефицита в разных нутриентах, то это тоже вполне возможный вариант", - отметила специалист.

В заключение врач отметила, что, хотя отказ от завтрака не вызывает катастрофических последствий для здоровых людей, склонным к перееданию это может грозить развитием ожирения и диабетом второго типа.