О пользе и вреде «балканского завтрака» для здоровья

"Балканский завтрак", который включает клетчатку, вяленое мясо, яйца, сыр и овощи, может быть как полезен, так и вреден для здоровья. Об этом рассказала американский диетолога Бхарати Рамеш, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

По словам медика, в состав такого утреннего приема пищи также входят фрукты, мед и соус из баклажанов. Врач отметила, что среди плюсов "балканского завтрака" можно выделить насыщенность белками, необходимыми для прочности костей, и благотворно влияющей на здоровье кишечника клетчаткой.

Однако доктор предупредила, что такой рацион крайне калориен, поэтому не подойдет для людей с лишним весом и тем более для тех, кто собирается похудеть. Кроме того, вяленое мясо содержит довольно много соли, которая в избытке негативно сказывается на здоровье сосудов, а сырые овощи и цельнозерновые продукты могут стать причиной вздутия живота, передает издание Healthnews.