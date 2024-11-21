Врач назвала самую полезную рыбу

Чтобы питание было здоровым, выбора между мясом и рыбой быть не должно. Для полноценного рациона важно все. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала "Газете.Ru", какой рыбе стоит отдать предпочтение и как часто ее нужно есть, передает Day.Az .

Так, врачи советуют есть рыбу хотя бы два раза в неделю. Она поможет разнообразить рацион и получить необходимые для поддержания здоровья вещества.

"Рыба - это источник высококачественного белка. Он хорошо усваивается. После такой еды не возникает чувства тяжести в животе. Рыба не только богата кальцием, который нужен для здоровья костей и нормального функционирования сердца. Она содержит жирные кислоты омега-3, которые необходимы для нервной, иммунной и сердечно-сосудистой системы. От них также зависит работа мозга и поддержание здорового гормонального баланса. В лососе также содержатся витамины D, В12, фосфор, кальций, цинк, железо, магний, калий и йод. Все эти микронутриенты важны для здоровья", - отмечает Кашух.

Официального рейтинга самых полезных морепродуктов не существует. Выбор, безусловно, зависит от индивидуальных вкусов и предпочтений. Но некоторые морепродукты считаются особенно ценными для здоровья. Полезными их делают полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и другие ценные питательные вещества, которых в рыбе много.

"Список полезной для здоровья рыбы невозможно представить без лосося. По содержанию омега-3 его опережает разве что печень трески, но она очень калорийна. Омега-3 незаменима - это значит, что в организме человека эти кислоты не синтезируются. Получить их можно только с пищей. Они способствуют нормализации уровня холестерина и снижению концентрации вредных фракций этого жироподобного вещества. Избыток холестерина увеличивает риск инсульта и инфаркта. Лосось также богат витамином D - он влияет на работу нервной и иммунной системы, важен для укрепления костей и зубов", - отмечает эксперт Лаборатории "Гeмотест".

Позицию лидера в списке полезных морепродуктов с лососем по праву могли бы разделить и другие жирные сорта рыбы - сельдь, сардины и форель.

"Другой пример полезной рыбы, которую легко найти на прилавках магазинов, - скумбрия. Она также богата омега-3. Это отличный источник белка и витамина B12, дефицит которого повышает риск развития анемии и может отразиться на работе нервной системы, влияет на зрение, пищеварение, состояние волос и ногтей", - комментирует специалист.

По словам врача, в рацион стоит включить треску.

"Она содержит мало калорий и много белка, а также витамины и минералы, такие как селен и йод. Треска помогает поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей, а также способствует нормальной работе щитовидной железы", - говорит Кашух.

Есть также рыба, которую стоит употреблять реже - из-за высокого содержания ртути.

"Это тяжелый металл, который накапливается в организме и может оказывать токсическое действие на нервную систему. Ртуть есть практически в любой рыбе, но в некоторых морепродуктах ее особенно много. Например, в тунце, макрели и меч-рыбе", - резюмирует специалист.