Сколько мандаринов можно съесть за раз?

Женщинам рекомендуется есть не более 150, а мужчинам - не более 200 граммов мандаринов за раз. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова, передает Day.Az.

По ее словам, мандарины имеют массу полезных свойств. Они содержат много витаминов, которые так необходимы нам зимой, в том числе и C.

"Депрессивное состояние, солнца нет, усталость копится, повсюду вирусные заболевания, поэтому витамины особенно нужны", - указала эксперт.

Помимо прочего, мандарины считаются хорошим источником клетчатки, благодаря чему можно поддержать здоровый вес и нормальную работу желудочно-кишечного тракта. Кроме того, цитрусовые содержат антиоксиданты, то есть работают со свободными радикалами.

Тем не менее злоупотреблять продуктом не стоит. По словам Диановой, мандарины содержат гистамин - аминокислоту, которая способствует проявлению аллергических реакций, а также компоненты, которые усиливают его выработку.

В свою очередь, употреблять цитрусовые не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

