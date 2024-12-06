Назван завтрак, который может стать причиной рака

Завтрак в виде бутерброда с колбасой может стать причиной развития онкологических заболеваний. Об этом пишет Pronews.gr со ссылкой на исследование клиники Кливленда в Огайо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если вы обычно едите на завтрак хлебные изделия с колбасой, вы также потребляете много нитритов и нитратов, которые в долгосрочной перспективе связаны с повышенным риском развития некоторых видов рака", - отметил научный сотрудник отдела питания Кливлендской клиники в Огайо Кейт Паттон.

В исследовании говорится о том, что колбаса может содержать более 1000 мг натрия, а коммерческий хлеб - еще больше. Не следует превышать 2400 мг натрия в течение дня (что эквивалентно 6 граммам соли), рекомендовал эксперт.