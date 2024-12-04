Назван помогающий снизить давление напиток

Употребление 250 миллилитров сока из свеклы в день способно снизить давление и улучшить здоровье сердца. Помогающий снизить давление напиток назвали эксперты Британского фонда сердца (BHF).

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Express.

Старший диетолог BHF Виктория Тейлор посоветовала регулярно употреблять сок из свеклы. По ее словам, этот напиток нормализует давление, что благоприятно сказывается на сердечно-сосудистой системе.

В BHF объяснили, что польза свеклы заключается в содержащихся в ней нитратах. Тем, кто не любит этот овощ, эксперты посоветовали включить в рацион капусту, шпинат, сельдерей, бананы и клубнику, в состав которых входят те же полезные микроэлементы.

"Употребление цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов, а также отказ от алкоголя, сладостей и соли - лучший способ контролировать гипертонию", - добавила Тейлор.