В Азербайджане выросло производство чая

В январе-октябре 2024 года в Азербайджане было произведено 10 379 тонн чая, что на 734 тонны (или на 7,6%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда производство составило 9 645 тонн.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на отчет Госкомстата.

По состоянию на 1 ноября 2024 года, запасы готовой продукции составили 92,7 тонны, что на 18 тонн (или на 16,3%) меньше, чем в предыдущем году.

Что касается внешней торговли, то в январе-октябре 2024 года в Азербайджан было импортировано 12 259 тонн чая на сумму 64 миллиона 282 тысячи долларов США. Это на 5 миллионов 835 тысяч долларов США (или на 10%) больше по стоимости и на 1 037 тонн (или на 9,2%) больше по объему по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Импорт чая составил 0,39% от общего объема импорта страны.

В то же время, за тот же период, Азербайджан экспортировал 622 тонны чая на сумму 5 миллионов 484 тысячи долларов США. Это на 144 тысячи долларов США (или на 2,7%) больше по стоимости и на 36 тонн (или на 6,1%) больше по весу, чем в прошлом году. Экспорт чая составил 0,02% от общего объема экспорта Азербайджана.

Эти данные показывают стабильное развитие чайной отрасли в Азербайджане с увеличением производства и улучшением внешней торговли.