Почему нельзя есть незрелые плоды личи

Сейчас наступил сезон личи - плодов одноименных деревьев, которые также известны как "китайская слива" и "глаз дракона". У этой ягоды есть масса полезных свойств, однако неспелые плоды могут быть опасны для здоровья. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" предупредила врач-диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на vm.ru.

Личи имеет крайне необычный кисло-сладкий вкус. При этом ягода богата витамином С, пектинами и клетчаткой. Но при этом обязательно нужно следить за спелостью плодов и не употреблять в пищу личи вместе с косточкой.

- Неспелые личи могут резко понизить уровень глюкозы в крови. Не стоит брать такие плоды и надеяться, что они дозреют, - этого не произойдет, - предупреждает специалист.

По словам Соломатиной, готовая к употреблению ягода будет иметь твердую и сухую шкурку. Следует также обращать внимание и на цвет - темно-бордовая кожура будет говорить об излишней спелости плода - в таких ягодах могут начаться процессы гниения.

- Кроме того, не нужно брать личи, на которых заметны коричневые точки, - это тоже признак того, что плоды гнилые. Их употребление в пищу приведет к отравлению, - сообщила Соломатина.