Кому нельзя есть свеклу?

Свекла содержит большое количество полезных веществ и антиоксидантов, богата витаминами (особенно А, С и группы В) и минералами, такими как железо, магний и калий, которые помогают бороться с воспалениями и защищают клетки от повреждений. Однако некоторым людям стоит с осторожностью включать в рацион этот овощ. Об этом "Вечерней Москве" рассказала диетолог Ольга Редина, передает Day.Az.

- Людям с ишемической болезнью сердца и заболеваниями почек нужно быть аккуратнее со свеклой. Употребление свеклы в избыточных количествах может привести к повышенному уровню кальция в моче, поэтому важно соблюдать меру. Также в свекле содержится оксалаты - соединения, которые могут способствовать образованию камней в почках. Людям с предрасположенностью к образованию камней стоит ограничить потребление этого овоща, - сказала Редина.

Диетолог добавила, что тем, у кого диагностирован сахарный диабет, тоже не стоит есть много свеклы.

- Свекла имеет низкий гликемический индекс и содержит много полезных веществ, но в ней высокое содержание сахаров, которые могут вызывать колебания уровня глюкозы в крови. Людям с диабетом рекомендуется употреблять свеклу в умеренных количествах и внимательно следить за уровнем сахара.

Помимо этого, свекла имеет свойство снижать артериальное давление, что может быть опасно для людей с уже низкими показателями. Употребление свеклы может привести к головокружению, слабости и обморокам, заключила собеседница "ВМ".