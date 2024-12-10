https://news.day.az/gurmaniya/1714161.html В Париже провели мастер-класс по азербайджанским блюдам - ФОТО В UNESCO Community Association (UCA) прошел мастер-класс по азербайджанским блюдам, организованный Ассоциацией имени Тогрула Нариманбекова. Об этом сообщила Day.Az руководитель ассоциации, заслуженный художник Асмер Нариманбекова.
В Париже провели мастер-класс по азербайджанским блюдам - ФОТО
В UNESCO Community Association (UCA) прошел мастер-класс по азербайджанским блюдам, организованный Ассоциацией имени Тогрула Нариманбекова.
Об этом сообщила Day.Az руководитель ассоциации, заслуженный художник Асмер Нариманбекова.
Фуд-блогер Ульвия Мамедли поделилась способами приготовления азербайджанских блюд - долмы, плова, довги, приготовлением сладостей из фруктов и многим другим. На встрече присутствовали сотрудники и члены семей послов делегаций ЮНЕСКО, Постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО. В рамках мероприятия была представлена выставка детских рисунков и мастера по куклам Ильхамы Магсудовой.
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