Названо количество энергетиков, которое можно выпивать в день

В день можно выпивать только 250 мл энергетика, рассказала "Газете.Ru" гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Улица Скобелевская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора София Кардашова, передает Day.Az.

"Допустимо употреблять не более 250 мл энергетика в сутки. Кроме того, ни в коем случае не совмещать прием энергетика и физические нагрузки, так как это огромная нагрузка на сердце. Также не нужно их пить вместе с кофе, зеленым или черным чаем - из-за переизбытка кофеина это тоже может привести к проблемам с сердцем. В период беременности и лактации пить их тоже нельзя. И важно помнить, что после окончания действия энергетика нужно выспаться. Энергетик истощает собственные запасы энергии, а не приносит дополнительные силы", - рассказала врач.

Так, в неделю можно употреблять не более двух-трех энергетиков, так как после этого нужно давать организму время для восстановления ресурсов.

"Энергетик увеличивает сердцебиение и повышает артериальное давление. И в зависимости от количества выпитого энергетика эффект усиливается. Известны факты инфаркта миокарда на фоне приема энергетиков, поэтому он категорически противопоказан людям с проблемами сердечно-сосудистой системы. Кроме того, частое употребление кофеина истощает водно-солевой баланс, что в свою очередь вызывает повышенное мочеиспускание и выводит необходимые человеку соли", - заключила врач.