Как правильно хранить воду?

Питьевая вода делится на несколько категорий, различается по своим характеристикам и срокам хранения. Срок годности бутилированной воды указывается производителем и колеблется от шести месяцев до двух лет.

Как передает Day.Az, в течение всего срока годности расфасованная питьевая вода безопасна, в ней должны отсутствовать видимые невооруженным глазом включения, осадок или пленка, рассказала "Газете.Ru" доктор биологических наук, заведующий кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева.

Кроме того, питьевая вода должна обладать благоприятными органолептическими свойствами. После вскрытия бутылки воду рекомендуется употребить в течение нескольких дней, чтобы избежать роста бактерий.

"Фильтрованную воду лучше всего использовать сразу, хотя при необходимости ее можно хранить в течение суток. Родниковая или артезианская вода, будучи одной из наиболее чистых, все равно требует соблюдения определенных правил хранения. В герметично расфасованной емкости ее можно держать в течение всего срока годности, установленного производителем, но лучше всего употреблять свежую воду", - объяснила она.

Дистиллированная вода, благодаря отсутствию минералов и примесей, может сохраняться в закрытой таре более года, но после вскрытия потребительской упаковки ее надо хранить при температуре от +2°C до +30°C и употребить в течение 6-8 дней.

"Вода сама по себе не портится, но ее неправильное хранение может привести к размножению бактерий и микроорганизмов и сделать воду непригодной для употребления. Основные факторы, влияющие на качество воды, это температура, свет, воздух и материал тары. Оптимальной температурой для хранения расфасованной питьевой воды считается диапазон от +2°C до +20°C, дистиллированной - от 2°C до +35°C. Высокая температура, воздействие света и воздуха стимулируют рост микроорганизмов, в том числе патогенных. Материал тоже важен: низкокачественный пластик может выделять вредные вещества, что отрицательно сказывается на качестве воды. Не стоит забывать и о том, что приобретать воду рекомендуется у сертифицированных поставщиков, чтобы избежать некачественного продукта", - подчеркнула эксперт.

Для оптимального хранения воды стоит придерживаться следующих рекомендаций. Держите воду в прохладном месте, например, в проветриваемых и затемненных помещениях, холодильнике или погребе, при температуре не выше 20°C.

"Бутыли из стекла, канистры или металлические контейнеры идеально подходят для длительного хранения воды; для кратковременного можно использовать бутылки из качественных полимерных и смешанных полимеркартонных материалов. Регулярно обновляйте запасы воды: бутилированную воду меняйте каждые шесть-двенадцать месяцев, а фильтрованную - еженедельно", - резюмировала она.