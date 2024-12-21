Кисель может быть опасен

Кисель отвечает за очищение клеток печени, обладает желчегонным эффектом и обволакивающим свойством, что полезно для желудка и кишечника.

Как передает Day.Az, кроме того, фруктово-ягодный напиток способен стабилизировать гормональный фон, отметили эксперты Роскачества.

Несмотря на всю пользу, кисель может оказаться и вредным. Нутрициолог Вероника Гусакова предупредила, что популярный продукт содержит сахар и крахмал, которые повышают уровень глюкозы в крови. Людям с диабетом, инсулинорезистентностью и избыточным весом это не нужно.

Вместе с тем кисель может спровоцировать неприятные ощущения со стороны ЖКТ у пожилых. С возрастом снижается активность ферментов, расщепляющих крахмал, объяснила собеседница NEWS.ru. Сложности с усваиванием киселя могут возникнуть и при синдроме раздраженного кишечника. Стоит исключить напиток из рациона, если из-за него возникают вздутие, боли в животе или нарушения стула.

А есть ли аллергия на кисель? Да, но реакция возможна не на "основу" продукта, а на фруктовые и ягодные компоненты в его составе.