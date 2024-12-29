Перечислены запрещенные для детей новогодние блюда

Родителям следует помнить, что ребенка нельзя кормить всеми новогодними блюдами, предупредила в разговоре с "Газета.Ru" педиатр "СМ-Клиника" для детей Евгения Малыгина, передает Day.Az.

"Первый и главный пункт - красная икра (как и черная). Нового года невозможно представить без бутербродов с этим деликатесом. Однако ребенку до 3-5 лет не рекомендуется пробовать икру. Это сырой продукт, который не исключает наличие паразитов. Также он может вызвать аллергию", - рассказала Малыгина.

По аналогии сюда же можно отнести слабосоленую/соленую рыбу.

"Домашние заготовки в виде консервированных огурчиков, помидоров, грибов - также не должны быть предложены ребенку, по крайней мере до школьного возраста, так как есть риск заражения ботулизмом", - добавила специалист.

Кроме того, врач отметила, что, если в качестве оригинального подарка вам преподнесли мясо дичи (в случае, если ваши родственники или друзья увлекаются охотой), ребенку оно также категорически запрещено. Это мясо не прошедшее контроль, и употребляя его, высок риск паразитарных инвазий.

Если в блюдах присутствует мед, то детям до 1 года, по словам педиатра, его тоже нельзя давать. В первую очередь, в связи с риском заражения ботулизмом, а также из-за возможного развития аллергической реакции.

"Главный совет - не экспериментируйте с разнообразием предложенных блюд ребенку в новогоднюю ночь. То, что под силу переварить взрослому человеку, ребенку не всегда удается усвоить без последствий", - резюмировала Малыгина.