Как влияет темный шоколад на мозг?

Шоколад нередко запрещен в рационе диабетиков и худеющих. И это немудрено, ведь в нем много калорий, жиров и сахара. Но специалисты определили, что какао-бобы, которые составляют основу шоколада, крайне полезны и для тела, и для разума, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Какао в чистом виде - питательный продукт. Он считается мощным источником антиоксидантов, то есть замедляет или вовсе предотвращает старение клеток из-за повреждения свободными радикалами. Последние появляются в ответ на стрессы окружающей среды. Его часто обвиняют в провоцировании различных заболеваний, в том числе и смертельно опасных. Также ученые выяснили, что какао способствует регулированию артериального давления, помогает защититься от снижения когнитивных функций.

Однако речь идет не про привычные и широко распространенные шоколадные батончики, где много масел и других не самых полезных ингредиентов. Как отмечают специалисты, наиболее полезным считается темный шоколад с высоким содержанием какао.

Ученые из Исфаханского университета медицинских наук в Иране провели исследование на крысах, в рамках которого изучили воздействие шоколада на мозг в определенной его части. Результаты они опубликовали в Nutritional Neuroscience. Согласно их выводам, потребление темного шоколада благотворно влияет на мозг, особенно в ситуации, когда отмечается хронический стресс.

"Хоть стресс вызывает дисфункцию мозга, потребление темного шоколада оказывает положительное влияние на функции органа", - подчеркнули исследователи.

В исследовании принимали участие 35 крыс, разделенных на 5 групп по 7 особей. Были протестированы три диеты с темным шоколадом, которые были названы "принудительный стресс", "необязательный стресс" и "ограниченный стресс".

Крысы в состоянии стресса на обязательной диете получали только темный шоколад. А крысы на дополнительной диете имели неограниченный доступ к еде и/или шоколаду. В начале и конце эксперимента массу тела испытуемых замерили. Ученые обнаружили, что все схемы питания с темным шоколадом уменьшали как потребление пищи крысами, так и их массу тела. Однако самые сильные результаты были вызваны принудительным и ограниченным режимом питания.

В рамках эксперимента определено, что употребление темного шоколада может обратить вспять негативное воздействие хронического стресса на участки мозга. А это еще и хорошо сказывается на памяти и обучении.

Теперь группе исследователей надо провести испытания в группе людей.