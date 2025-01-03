Чем так полезен инжир?

Инжир представляет собой плод фигового дерева. Его употребляют в пищу тысячи лет и не зря. Фрукт может стать отличной альтернативой магазинным сладостям. Он такой же приятный на вкус, но при этом обогащен витаминами, минералами и клетчаткой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, в темном инжире, в отличие от зеленого, содержится чуть больше полифенолов и флавоноидов - веществ с мощными антиоксидантными свойствами. Они защищают клетки от повреждений и тем самым предотвращают преждевременное старение и развитие хронических заболеваний.

Калий и магний, содержащиеся в плодах, помогают регулировать давление, снижают уровень плохого холестерина и останавливают патологические изменения в сосудах.

Несмотря на естественную сладость, инжир способствует нормализации уровня глюкозы в крови, ведь в нем есть абсцизовая кислота. Параллельное соединение положительно влияет на мозг, улучшая когнитивные способности.

По данным ряда исследований, инжир полезен и для пищеварения. В частности, он устраняет симптомы синдрома раздраженного кишечника.

Свежий инжир в виде салата или самодостаточного перекуса является наиболее питательным продуктом, но быстро портится. Сушка позволяет сохранить все элементы и продлить срок хранения. Также плоды можно заморозить, приготовить варенье