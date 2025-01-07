Диетолог предостерегла от хранения некоторых продуктов в холодильнике

Клинический диетолог Джанви Сангви предупредила, что некоторые продукты ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике, так как из-за этого они становятся опасными. Об этом пишет издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сангви посоветовала отказаться от хранения в холодильнике лука. По ее словам, в этом продукте много жидкости, которая создает идеальную среду для роста грибковых спор. При употреблении в пищу они могут вызвать рвоту, спазмы желудка, диарею и потенциально смертельное пищевое отравление. Она объяснила этот факт тем, что плесень - разновидность грибка - может вырабатывать в продуктах питания ядовитые химические вещества микотоксины, которые и провоцируют расстройство ЖКТ.

По этой же причине диетолог предостерегла от хранения в холодильнике чеснока. Кроме того, в прохладной и влажной среде чеснок может быстро прорасти и стать горьким на вкус.

Также, по словам Сангви, в холодильнике не стоит держать картофель. "При охлаждении крахмал превращается в сахар, что придает картофелю более сладкий вкус и делает его текстуру зернистой. При приготовлении такого картофеля при высоких температурах может образовываться потенциально канцерогенное соединение акриламид", - предупредила диетолог.

Наконец, она рекомендовала не хранить в холодильнике бананы, поскольку из-за низких температур они быстро чернеют и становятся мягкими.