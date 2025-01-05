Шеф-повар объяснил, почему мы неправильно ели роллы: а как надо?

Роллы и суши - один их самых любимых видов фастфуда у россиян. К сету обычно прилагаются соевый соус, маринованный имбирь и васаби. Как же правильно есть японское блюдо? Рассказал шеф-повар Анатолий Сон.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, обычно роллы едят так: одну порцию обильно "вымачивают" в соевом соусе (в нем же часто разводят васаби), отправляют в рот, а затем закусывают слайсом имбиря. В таком случае ролл часто размокает и падает с палочек. А еще теряется весь настоящий вкус блюда.

По словам шеф-повара, в идеале роллы нужно есть просто так, без дополнений. Японцы не перебивают вкус рыбы соусом - лишь слегка смачивают в нем верхушку или вообще пропускают этот этап.

Лепестки имбиря подаются, чтобы освежить рецепторы. Васаби же играет роль усилителя вкуса. Небольшое количество пасты следует положить на ролл, но это не обязательно.

"Конечно, мы говорим о традициях, а не о жестких правилах. Каждый ест роллы так, как ему нравится, опирается на свой личный вкус", - подытожил эксперт в беседе с изданием "Аргументы и факты".