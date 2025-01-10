Нутрициолог предупредила об опасности тренда на шоколад с мясом

Нутрициолог Кристина Франц рассказала об опасности нового тренда на шоколад с мясом и рыбой. О последствиях употребления сладостей, которые производят в Сибири и на Камчатке, она предупредила в беседе с "Shot Проверка", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, в России начали продавать шоколад с настоящей икрой, лососем, крабом, мясом оленя и имитированной икрой. Однако, по словам нутрициолога, с точки зрения здорового питания сочетание сахара с белком - одно из самых неудачных.

Франц рассказала, что такая сладость может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта: тяжесть, тошноту, вздутие. При этом, добавила она, в такой шоколад добавляют не самые полезные белковые компоненты - копченые, вяленые и соленые, что повышает содержание в продукте жиров и увеличивает возможный негативный эффект на организм. Тягу к странным вкусовым предпочтениям врач объяснила тем, что соль усиливает сладкий вкус и "раскрывает" рецепторы, стимулируя пойти на пищевой эксперимент.