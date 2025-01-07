Cтоит ли его есть варенье?

Варенье - популярный продукт, используемый в разных странах мира. Оно имеет полезные свойства, но некоторым людям его следует избегать. Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала "Известиям" о пользе и вреде этого десерта.

Как передает Day.Az, основной компонент варенья - сахар, который быстро всасывается в кровь, что приводит к скачкам уровня глюкозы. Гусакова отметила, что при приготовлении часть витаминов разрушается, особенно чувствителен к температуре витамин С. Однако варенье сохраняет небольшое количество антиоксидантов и минералов (калий, магний), так как они устойчивы к температуре. В ягодах, таких как черника, клюква или малина, даже после варки сохраняются антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений.

В варенье также присутствует пектин - природный загуститель, содержащийся в ягодах и фруктах. Он способствует улучшению пищеварения и снижению уровня "плохого" холестерина.

"Главный вред для организма заключается в высоком содержании сахара. Большинство видов варенья содержат 50-60% сахара, и 1 столовая ложка варенья содержит 50-70 ккал. Избыточное потребление сахара приводит к набору веса, повышению риска диабета 2-го типа и заболеваний сердца. Людям с инсулинорезистентностью или диабетом не следует употреблять варенье из-за резкого повышения уровня глюкозы", - объяснила Гусакова. Чтобы снизить гликемическую нагрузку и минимизировать скачки глюкозы в крови, она советует употреблять варенье после основного приема пищи или сочетать его с продуктами, богатыми белком и клетчаткой, такими как каши, йогурт или творог. Безопасная порция для большинства людей составляет одну-две чайные ложки в день.

При покупке готового варенья важно обратить внимание на состав. Идеальное варенье должно содержать только фрукты или ягоды и сахар, без искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов. Содержание сахара на 100 г продукта не должно превышать 30-40 г. Варенье должно иметь естественный цвет и текстуру, например, с кусочками фруктов.

Для увеличения срока хранения варенья в промышленном производстве часто добавляют консерванты, такие как сорбиновая кислота (Е200) для предотвращения грибкового роста, бензоат натрия, который может вызывать головные боли и влиять на нервную систему при частом употреблении, и сульфиты (диоксид серы, Е220), которые сохраняют цвет ягод, но могут вызывать аллергические реакции, особенно у людей с астмой.

"Лучшим решением будет приготовить варенье самостоятельно. Так вы сможете контролировать количество сахара или заменить его стевией или эритритом. Лучше готовить варенье кратковременной варки, так называемые "пятиминутки", в которых сохраняется больше витаминов. Хранить такое варенье нужно в холодильнике", - посоветовала эксперт.

Гусакова отметила, что среди сладостей варенье занимает промежуточное место. Оно менее калорийно, чем шоколад, но уступает свежим фруктам и ягодам. "Варенье может быть дополнением к рациону, но только при умеренном употреблении. При выборе варенья всегда смотрите состав", - заключила она.