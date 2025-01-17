Названо свойство зеленого чая, полезное для пожилых

Японские ученые из Высшей школы медицинских наук Университета Каназавы обнаружили, что регулярное потребление зеленого чая может значительно снизить количество поражений белого вещества мозга у пожилых людей. Результаты исследования были опубликованы в журнале npj Science of Food, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные более восьми тысяч добровольцев старше 65 лет, оценивая объем поражений белого вещества, гиппокампа и общего объема мозга с помощью МРТ-сканирования. Регулярное потребление трех чашек зеленого чая в день коррелировало с меньшими повреждениями белого вещества мозга.

Исследователи также подсчитали, что участники, которые выпивали около 1,5 литра зеленого чая ежедневно, продемонстрировали шестипроцентное улучшение целостности белого вещества по сравнению с теми, кто ограничивался одной чашкой.

Главная функция белого вещества заключается в передаче нервных импульсов от одной части мозга к другой. Оно также играет роль в обмене информацией между различными отделами мозга, обеспечивает передачу сигналов между моторными и сенсорными областями, позволяя людям осуществлять движение и воспринимать внешний мир.

Отмечается, что кофе не оказал аналогичного воздействия на здоровье мозга, что подчеркивает уникальность положительного эффекта зеленого чая. Ученые считают, что причиной этого может быть наличие в чае антиоксидантов и противовоспалительных соединений, таких как катехины, которые помогают защищать сосуды мозга от повреждений.