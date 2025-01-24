«Перерождение клеток»: диетолог предупредила об опасности горячего чая

Существует мнение, что горячий чай, как и другие напитки высокой температуры, может навредить организму. Об этом "Вечерняя Москва" узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, передает Day.Az.

По ее словам, слишком горячие напитки и правда могут нанести вред здоровью.

- Если чай и другие напитки настолько горячие, что вызывают ожог слизистой пищеварительного тракта (пищевода и верхних отделов желудка), то постоянное повреждение может привести к хроническому воспалению, - предупредила специалист. - Кроме того, регулярное потребление слишком горячего чая может привести к перерождению доброкачественных клеток в злокачественные.

Поэтому чай должен быть не обжигающим, а теплым, не близким к точке кипения, отметила собеседница "ВМ".

- Не нужно пить его сразу после того, как заварили, - подчеркнула диетолог. - Оптимальная температура напитка должна быть в пределах 60-70 градусов. Все значения выше этого могут нанести ожог, в результате которого повреждаются и язык, и гортань.

Как слишком холодные, так и слишком горячие напитки не рекомендуются к употреблению, добавила специалист.

- Хотя в традициях некоторых культур обжигающий чай воспринимается положительно. Однако в то же время в традиционной китайской чайной церемонии напиток подается в чашках с блюдцами. Это помогает остужать чай и предотвращать обжигание, - заверила Русакова.