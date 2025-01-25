https://news.day.az/gurmaniya/1724372.html Этот овощ продлевает жизнь Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с "Радио 1" рассказала, что красный перец имеет целебные свойства, передает Day.Az. "Исследования показали, что варианты красного перца продлевают жизнь благодаря антиоксидантам, также в этом овоще много витаминов А, B, С", - сказала эксперт.
Этот овощ продлевает жизнь
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с "Радио 1" рассказала, что красный перец имеет целебные свойства, передает Day.Az.
"Исследования показали, что варианты красного перца продлевают жизнь благодаря антиоксидантам, также в этом овоще много витаминов А, B, С", - сказала эксперт.
По ее словам, перец чили, черный перец можно добавлять в белковые блюда, супы, тефтели, в тушеные овощи.
"Перец в умеренных количествах очень полезен", - добавила Павлюк.
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