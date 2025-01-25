Этот овощ продлевает жизнь

Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с "Радио 1" рассказала, что красный перец имеет целебные свойства, передает Day.Az.

"Исследования показали, что варианты красного перца продлевают жизнь благодаря антиоксидантам, также в этом овоще много витаминов А, B, С", - сказала эксперт.

По ее словам, перец чили, черный перец можно добавлять в белковые блюда, супы, тефтели, в тушеные овощи.

"Перец в умеренных количествах очень полезен", - добавила Павлюк.