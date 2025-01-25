Диетолог назвала снижающие тягу к сладкому продукты

Овощи, фрукты и белковые продукты помогут побороть тягу к сладкому, рассказала Москве 24 врач-диетолог Дарья Русакова, передает Day.Az.

По ее словам, сахар и сладкие продукты серьезно вредят организму, а также не содержат витаминов.

"Сладости - это лишние и пустые калории. Избыток простых углеводов неминуемо приводит к ожирению и диабету. К тому же сахар вредит здоровью зубов", - пояснила диетолог.

Побороть тягу к сладкому помогут белковые продукты. Это блюда из яиц, творог, сыр, рыба, морепродукты, мясо птицы. Они благотворно влияют на обмен веществ и тормозят всасывание углеводов, что пролонгирует чувство сытости и сладости есть не хочется.

Также специалист посоветовала обратить внимание на овощи и фрукты. В отличие от сладостей, они богаты витаминами, кислотами и углеводами. За счет большого количества пищевых волокон глюкоза из них усваивается более плавно и равномерно.

