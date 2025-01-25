https://news.day.az/gurmaniya/1724374.html Диетолог назвала снижающие тягу к сладкому продукты Овощи, фрукты и белковые продукты помогут побороть тягу к сладкому, рассказала Москве 24 врач-диетолог Дарья Русакова, передает Day.Az. По ее словам, сахар и сладкие продукты серьезно вредят организму, а также не содержат витаминов. "Сладости - это лишние и пустые калории. Избыток простых углеводов неминуемо приводит к ожирению и диабету.
Диетолог назвала снижающие тягу к сладкому продукты
Овощи, фрукты и белковые продукты помогут побороть тягу к сладкому, рассказала Москве 24 врач-диетолог Дарья Русакова, передает Day.Az.
По ее словам, сахар и сладкие продукты серьезно вредят организму, а также не содержат витаминов.
"Сладости - это лишние и пустые калории. Избыток простых углеводов неминуемо приводит к ожирению и диабету. К тому же сахар вредит здоровью зубов", - пояснила диетолог.
Побороть тягу к сладкому помогут белковые продукты. Это блюда из яиц, творог, сыр, рыба, морепродукты, мясо птицы. Они благотворно влияют на обмен веществ и тормозят всасывание углеводов, что пролонгирует чувство сытости и сладости есть не хочется.
Также специалист посоветовала обратить внимание на овощи и фрукты. В отличие от сладостей, они богаты витаминами, кислотами и углеводами. За счет большого количества пищевых волокон глюкоза из них усваивается более плавно и равномерно.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре