Чем полезно какао?

Как передает Day.Az со ссылкой на АиФ, отвечает преподаватель Пятигорской государст­венной фармацевтической академии профессор Валерий Мелик-Гусейнов:

Шоколадный напиток способен улучшить самочувствие. Но особенно ценится масло из какао-бобов.

Какао-масло является основой для приготовления слабительных и обезболивающих свечей, а также различных лечебных мазей.

Флавоноиды, содержащиеся в семенах какао, оказывают влияние на сосудистую систему, препятствуют агрегации тромбоцитов, оказывают действие, подобное действию аспирина. Напиток какао употребляют в качестве тонизирующего и вяжущего средства при диарее. Имеются сведения об использовании какао в качестве профилактического средства в онкологической практике. Масло какао нашло также своё применение в косметологии - при раздражении кожи и трещинах на губах.

Предостережение: при использовании какао возможна аллергическая реакция, проявляющаяся в виде головной боли или запоров.