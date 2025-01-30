Врач рассказала, кому не следует употреблять кофеин

Кофеин оказывает системное воздействие на весь организм в целом, при этом эффект может быть как положительным, так и отрицательным, предупредила в разговоре с "Газетой.Ru" врач-кардиолог, сердечно-сосудистый хирург "СМ-Клиника" Анастасия Щербак, передает Day.Az.

"Многие люди считают, что главным источником кофеина является всеми любимый горячий напиток - кофе. Однако это не совсем так. Большое количество кофеина, иногда превышающее его уровень в кофе, содержится в чае (как черном, так и зеленом), шоколаде, какао бобах и даже в орехах. Особенную опасность представляют собой "Cola-содержащие напитки", а также "энергетические напитки", имеющие популярность среди детей и подростков", - рассказала Щербак.

Она отметила, что общую любовь кофеин заслужил в первую очередь за счет оказания стимулирующего эффекта на умственные и физические способности человека. Есть даже данные исследований, которые доказали снижение риска развития сахарного диабета второго типа и ожирения при употреблении кофеина.

"В настоящее время влияние кофеина на сердечно-сосудистую систему все еще изучается. Кофеин вызывает сужение просвета сосудов в пищеварительном тракте, что положительно влияет на расщепление пищи и усиливает перистальтику кишечника. Достоверно доказано, что кофеин вызывает кратковременный подъем частоты сердечных сокращений, пульса и артериального давления. Кофеин обладает действием и на сосуды почек, вывязывая их расширение, он обладает мочегонным эффектом, что способствует выведению токсинов. Также есть у кофеина и другие положительные влияния на организм, например, как повышение содержания уровня свободных жирных кислот в крови, что помогает нам в борьбе с лишним весом", - объяснила кардиолог.

Однако она обратила внимание, что всегда при наличии положительных качеств, есть и отрицательные. Так, например, при усилении работы почек, увеличивается и выведение из организма такого важного микроэлемента, как кальций, что может негативно сказаться на состоянии зубов и волос.

По ее словам, суточной нормой кофеина в день считается 400 мг для людей в возрасте от 18 до 65 лет, при этом разовая доза не должна превышать 200 мг. Для наглядности врач отметила, что в 1 чашечке эспрессо (30 мл) содержится от 60 до 100 мг кофеина, при этом в одной порции чая (230 мл) в среднем содержится 50 мг кофеина. Для беременных женщин суточной нормой кофеина в день является 200 мг. Для детей дневная доза рассчитывается индивидуально из расчета 2,5-3 мг на 1 кг массы тела.

"Стоит отметить, что кофеин относится к группе психоактивных веществ, которые способны вызвать привыкание и даже зависимость от его приема. Считается, что регулярное употребление высоких доз кофеина (более 450 мг в сутки) увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А употребление кофеина более 250 мг приводит к развитию беспокойства, раздражительности, бессонницы, расстройствам пищеварения (тошноты, рвоты), тахикардии", - добавила кардиолог.

Учитывая все вышеописанные факты, она, в частности, рекомендовала не употреблять напитки, содержащие кофеин, лицам, страдающим гипертонической болезнью, нарушениями ритма сердца, имеющим сердечную недостаточность, глаукому и нарушения сна.