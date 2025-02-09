Для чего врачи рекомендуют добавлять в кофе подсолнечное масло?

Одна из распространенных добавок в кофе - это мед. Чашечка горячего напитка с ложечкой меда, по мнению любителей такого варианта, очень полезна и дарит бодрость и энергию. На деле же, подчеркнул иммунолог Андрей Продеус, это крайне опасный вариант, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

"Когда добавляешь мед в любой напиток, где температура выше 60 градусов, если это хороший мед, он сразу становится канцерогеном. Лучше, если вы едите мед, все же делать это вприкуску к кофе, но никак не вливая его в напиток", - подчеркнул врач.

Как усилить пользу?

Кардиолог Герман Гандельман отметил, что польза кофе заключается в том числе в содержании в нем витамина В3, или ниацина. Витамин способствует выработке веществ, расширяющих сосуды, служит профилактикой высокого давления и прочих негативных факторов для сосудистой системы. Также кофе отличается противораковой активностью.

При этом можно усилить эффект напитка, если добавить в него растительное подсолнечное масло. Масло - источник витамина Е, который отличается антиагрегантной активностью, то есть снижает свертываемость крови, предупреждает ишемические инсульты. Также такой витамин - признанный антиоксидант. Но, как отметил кардиолог Гандельман, самое интересное в том, что совместное потребление витамина Е и витамина В3 увеличивает концентрацию пользы для сердца и сосудов.

На севере, как отметила Елена Малышева, такой напиток крайне популярен. Иногда используют сливочное масло вместо растительного.

Иммунолог Продеус отметил, что мы разрушаем сосуды, например, тем же медом или сахаром, на них появляются повреждения, которые заполняются откладываемым холестерином, растут бляшки. Это постоянное воспаление. А сочетание витамина Е и ниацина расширяет сосуд, способствует снижению воспалительной реакции, сосуд шире, кровоток лучше, бляшки не растут, а тромбоциты не склеиваются и не образуют тромбы.