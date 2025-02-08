Описана диета долгожителей

Потребление бобовых, цельнозерновых, свежих овощей, орехов и натуральных растительных масел в совокупности с ранним ужином помогает увеличить продолжительность жизни. Об этом изданию Daily Mail рассказал биогеронтолог и клеточный биолог Вальтер Лонго из Университета Южной Калифорнии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученый отметил, что для снижения нагрузки на пищеварительную систему необходимо ужинать не позже, чем за три часа до сна. Поздний и "тяжелый" прием пищи, состоящий из продуктов с высоким содержанием жиров, может привести к повышению уровня "плохого" холестерина в крови.

"Плохой" холестерин переносится молекулами ЛПНП или липопротеинами низкой плотности, которые являются наиболее атерогенными - способными оседать на стенках сосудов и снижать их эластичность. Этот процесс называется атеросклерозом. Его последствиями выступают ишемическая болезнь сердца и головного мозга, инфаркт миокарда и инсульт.

Улучшить липидный обмен, наладить работу пищеварительной системы и снизить уровень окислительного стресса в организме помогают полезные и легко усвояемые продукты - бобовые (горох, фасоль), цельнозерновые (коричневый рис, хлеб из муки грубого помола), свежие овощи, орехи и натуральные растительные масла, например, оливковое.