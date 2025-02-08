Врач назвала идеальный для пожилых людей напиток

Компот из сухофруктов укрепляет иммунитет, а также положительно влияет на сердце и зрение, поэтому его полезно пить в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина, передает Day.Az.

По ее словам, напиток содержит большое количество полезных веществ. В частности, витамин B6, который необходим для выработки серотонина - гормона счастья.

"В сухофруктах есть витамин C. Конечно, при варке он частично разрушается, но тем не менее какое-то количество все равно остается. Этот витамин необходим пожилым для укрепления иммунитета", - указала эксперт.

В составе напитка также есть витамин A, который важен для поддержания работы органов зрения, добавила диетолог.

"Калий из сухофруктов улучшает работу сердца. Магний - это очень мощный миорелаксан. Он снижает давление и обладает еще легким седативным эффектом", - сказала Марият Мухина.