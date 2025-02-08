Названо лучшее время для ужина

Директор Института долголетия в Университете Южной Калифорнии Вальтер Лонго и доцент кафедры питания в Университете Суррея Адам Коллинз назвали формулу наиболее полезного для здоровья ужина. Их мнения приводит журнал GQ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты по питанию убеждены, что ужинать надо не позже, чем за три часа до сна. Если нарушать это правило, то в организме сбиваются циркадные ритмы, отвечающие за сон и бодрствование. "Если вы ужинаете все позже и позже, то ваша система получает сообщение, что вам нужно дольше быть активным. Это может негативно повлиять на сон и метаболизм", - предупредил Лонго.

Коллинз добавил, что привычка не есть перед сном имеет еще один плюс: долгое голодание между ужином и завтраком повышает эффективность обмена веществ. По его мнению, лучше, когда время между ужином и завтраком составляет 10-12 часов.

Кроме того, Лонго отметил, что, изучая привычки долгожителей, заметил, что значение имеет не только время ужина, но и меню. По его словам, люди, которые остаются бодрыми и активными до старости обычно предпочитают легкий ужин. Однако он подчеркнул, что многие не могут следовать этому совету, так как из-за работы и ежедневных дел могут полноценно поесть только вечером. "Не стоит переживать по этому поводу. Просто следующим утром съешьте на завтрак что-то с минимальным количеством углеводов", - дал совет эксперт.

Лонг подчеркнул, что допустимо адаптировать под себя время питания и рацион. По его словам, важно лишь следить за общим балансом потребляемой пищи.