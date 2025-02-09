Каким безопасным аналогом стоит заменить соль для продления жизни?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила новые рекомендации, в которых советует заменить обычную соль на альтернативы с пониженным содержанием натрия. Эта мера может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и продлить миллионы жизней по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Избыточное потребление соли давно признано фактором риска для здоровья. Оно повышает кровяное давление, увеличивая вероятность развития инсульта, сердечного приступа и болезней почек.

ВОЗ рекомендует употреблять не более 2 граммов поваренной соли в день, но в среднем люди потребляют более 4,3 граммов - в два раза больше нормы. В 2013 году страны-участницы ВОЗ договорились снизить потребление соли на 30% к 2025 году, но цель так и не была достигнута. Теперь этот же ориентир установлен на 2030 год.

В качестве альтернативы ВОЗ предлагает использовать калийсодержащую соль, в которой часть натрия заменена на калий. Это не только снижает потребление вредного вещества, но и одновременно увеличивает поступление полезного минерала, способствующего нормализации давления. Исследования показывают, что такой переход может значительно уменьшить количество сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь миллионов людей.

Главное преимущество этой соли в том, что она практически не отличается по вкусу и свойствам от обычной, поэтому ее легко использовать в повседневной кулинарии. Крупнейшие исследования подтверждают, что большинство людей продолжают ее употреблять даже спустя годы после замены.

Однако существуют и сложности. Например, людям с заболеваниями почек нужно ограничивать потребление калия, поэтому этот продукт не подходит всем. Кроме того, калийсодержащая соль пока доступна не во всех странах и может стоить дороже, чем традиционная.

Еще одним важным вопросом остается производство продуктов питания: большая часть потребляемой соли поступает не из домашней кухни, а из обработанных продуктов. Если калийсодержащая соль станет доступнее и ее использование распространится на уровне производителей, это может стать одним из самых значимых решений в области здравоохранения, способным спасти миллионы жизней.