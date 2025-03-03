Развеян распространенный миф о хлебе

Некоторые диетологи утверждают, что наибольшее количество пользы в хлебе заключено именно в его корочке, а не в мякише. Говорят, что в ней содержится большое количество антиоксидантов, помогающих в профилактике рака кишечника - якобы они образуются в процессе выпекания. Действительно ли это так и чем еще может быть полезен хлеб, "Вечерняя Москва" обсудила с врачом-эндокринологом, нутрициологом Алексеем Калинчевым, передает Day.Az.

Главный продукт на столе

Он напомнил о пословице "Хлеб - всему голова", которую можно трактовать как "Хлеб - главный продукт на столе". Но речь в этом высказывании идет о хлебе, который выпекается из ржаной муки. Такое изделие по составу практически идентично гречневой каше.

- Это был классический сложный углевод, который давал длительную сытость и энергию для любой физической активности. Но говорить о том, что главной задачей хлеба является дать антиоксиданты, содержащиеся в корочке, странно. Это в первую очередь продукт питания и насыщения, - выразил мнение эксперт.

Во многих советских фильмах можно увидеть типичную сцену - на обед, если не было возможности взять еду с собой или поесть в столовой, брали белый хлеб и два напитка, литр молока или литр кефира. Такой прием пищи был привычным для рабочих людей и студентов.

- Хлеб - это энергия. Без нее человек не может функционировать. В любом базовом приеме пищи, будь то завтрак, обед или ужин, обязательно должны содержаться правильные углеводы, которые дают энергию. Но, конечно, если человек не занимается спортом, мало двигается и у него ожирение, то хлеб ему есть не надо, - добавил нутрициолог.

Польза и доступность

Фактически хлеб можно считать заменой каши, если нет возможности съесть крупу - рис, булгур, перловку - или макароны твердых сортов. Желательно выбирать не белые изделия, а черные или испеченные из ржаной муки. Такой хлеб считается более полезным.

- Этот продукт - часть питания, источник углеводов. Кроме них в каждом приеме пищи обязательно должны быть белки и жиры. Нельзя съесть утром один хлеб с чаем и сказать, что это завтрак, - обратил внимание собеседник "ВМ".

При этом хлеб является доступным продуктом питания, благодаря которому люди не голодают. Калинчев вспомнил, что в советские годы многие ели простую пищу, как, например, упомянутый выше хлеб с молоком. Люди мало ели, но много двигались, и им хватало энергии. Поэтому полнота не была так распространена, как в наши дни.

- Хлеб - это хороший продукт для здорового человека, не нужно его демонизировать. А источников антиоксидантов у нас предостаточно в прочих продуктах, которые все равно надо отдельно покупать и употреблять, как и витамины, - считает эксперт.